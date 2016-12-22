Климкин рассказал о скорой высылке консула Венгрии из Украины

Венгерский консул из украинского города Берегово, который является центром проживания этнических венгров на Украине, в скором времени покинет страну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Европейская правда».

«Хотя о конкретных действиях венгерского консула дискутировать нужды нет, здесь следует четко расставить точки над i. И мы их расставим. В ближайшие дни консул вернется на родину», — сказал Климкин.

По его словам, действия венгерского консула противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, согласно которой консульское учреждение выполняет функции, «которые не запрещаются законами и правилами государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет возражений».

Климкин подчеркнул, что как консул, так и власти Венгрии знали, что Киев возражает против предоставления гражданам Украины второго гражданства, «поскольку Конституция и законодательство Украины предусматривают только одно-единственное — украинское». «Нарушение остается нарушением, а недружественные действия — недружественными», — подчеркнул министр.

В конце сентября «Укринформ» сообщил о выдаче венгерских паспортов гражданам Украины. После этого в Киеве пригрозили выслать венгерского консула, а генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти будут лишать украинского гражданства людей, у которых будет найден венгерский паспорт. В Будапеште в ответ заявили, что не будут отзывать своего посла из Украины.