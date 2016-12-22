Венгрия отказалась отзывать своего консула с Украины

Венгрия не будет отзывать своего консула из Берегово (город является центром проживания этнических венгров на Украине) из-за спора с Киевом по поводу выдачи венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.



В сообщении отмечается, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился со своим коллегой Павлом Климкиным и обсудил этот вопрос. Глава украинского МИДа заявил, что нет такого закона на Украине, который запрещает иметь двойное гражданство. А представитель Министерства иностранных дел Венгрии отметил, что в стране нет закона, который запрещает выдавать паспорта другой страны.



В МИД подчеркнули, что выдача паспортов в Закарпатской области «находится в гармонии с венгерским и международным законодательством и не противоречит украинским нормам». В ведомстве добавили, что в Верховной раде по меньшей мере у половины ее членов есть двойное гражданство и «подобные атаки на венгров неприемлемы».



Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на Украине венгерское меньшинство «систематически запугивается и ущемляется в правах». Как пример он привел закон, который запрещает венграм обучать детей в школе на родном языке.

Отвечая на заявления венгерского МИДа, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Бец сказала, что если Венгрия не отзовет своего консула в Берегово, то Киев выдворит сам, передает УНН.

«Наша позиция остается неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегово, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула из Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой, если венгерская сторона его не отзовет», — сказала она.

О выдаче венгерских паспортов украинским гражданам сообщило 19 сентября агентство «Укринформ». Оно опубликовало видео, на котором люди ставят подписи для получения документа и присягают перед венгерским флагом. Также представители консульства просят не сообщать об этом украинским властям.



Киев заявил, что ответит на такие действия. О намерении выслать венгерского консула Климкин сказал министру иностранных дел Венгрии 26 сентября. Он отметил, что Украина сделает это, если венгерская сторона сама не пойдет на такой шаг.