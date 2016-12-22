Суд освободил от ответственности устроившего теракт в «Перекрестке»

Московский окружной военный суд освободил от уголовной ответственности Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого по делу о теракте в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге в декабре 2017 года, говорится в поступившем в РБК сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга (решение было принято на выездном заседании в Ленинградском окружном военном суде).

В сообщении говорится, что Лукьяненко свою вину не отрицает. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: о незаконном приобретении взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывных устройств и о теракте.

Калининский райсуд Петербурга 30 августа отправил Лукьяненко на принудительное лечение.

Взрыв произошел 27 декабря 2017 года. Пострадали 19 человек. Ущерб оценивается в 1,3 млн руб. Следствие сообщило, что подозреваемый на допросе объяснил свои действия «ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов».