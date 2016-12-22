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На Украине пообещали отменить 40 договоров с Россией
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На Украине пообещали отменить 40 договоров с Россией
Политика, 03:35
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На Украине пообещали отменить 40 договоров с Россией
На данный момент Киев разорвал 48 двусторонних соглашений с Москвой, напомнил украинский министр иностранных дел. В ближайшее время, по его словам, Украина намерена «убить» еще 40 таких договоров
Павел Климкин (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

В ближайшее время украинская сторона намерена расторгнуть 40 двусторонних договоров с Россией, анонсировал глава внешнеполитического ведомства республики Павел Климкин. Об этом он заявил, выступая в программе «Право на власть» в эфире телеканала 1+1.

«Мы за последнее время «убили» 48 двусторонних договоров <...> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров», — отметил он, добавив, что сейчас украинские власти «досконально пересматривают договорную базу» между странами. Однако к этому, как считает Климкин, стоит ​«относиться очень аккуратно», чтобы не навредить самим украинцам.

«То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — считает министр. В частности, как напомнил глава МИД, в скором времени будет прекращен договор между Украиной и Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Соответствующий указ украинский лидер Петр Порошенко подписал еще в сентябре. В том же месяце он передал ноту о непродлении действия этого соглашения генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Мы дали соответственно России четкий месседж и дипломатическую ноту, что он [договор о дружбе] прекращает свое существование в соответствии с процедурой, которая в него заложена», — указал Климкин.​ «Поэтому никого договора не будет», — подчеркнул он, заметив, что «совсем» это соглашение прекратит свое существование 31 марта следующего года.

Документ был заключен Киевом и Москвой в 1997 году. В силу соглашение вступило 1 апреля 1999 года.​ Срок его действия неоднократно продлевался — сейчас оно действует до 1 апреля 2019 года. Отказ Украины пролонгировать этот документ в российском МИД прежде называли «антироссийским угаром».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Украина , международные договоры
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