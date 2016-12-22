В Киеве заявили о сокращении грузопотока в порты Азовского моря

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что два украинских порта в Азовском море сократили грузопоток более чем в два раза из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Как мы и ожидали, Москва выступает за ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря по древнему принципу Кремля: «хочу/не хочу», — сказал он.

Министр добавил, что портам также приходится переходить на четырехдневную рабочую неделю и сокращать работников.

В конце ноября Омелян сообщил, что Россия не пускает украинские суда в порты Мариуполя и Бердянска. Он отмечал, что заблокированными оказались 35 судов. Его заявления прозвучали после инцидента у Керченского пролива, когда российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. По заявлению ФСБ, они нарушили территориальные границы России и проигнорировали требования остановиться.

Впоследствии в Росморречфлоте ответили, что ограничений на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу нет. Пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко рассказал, что стоянка большого количества судов у канала является нормальным явлением, вызванным погодными условиями.

В начале декабря Омелян заявил, что Россия частично разблокировала порты Украины в Азовском море. Он добавил, что входа в Азовское море ожидают 17 судов, а выхода — одно.