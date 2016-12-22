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Адвокат сообщила о госпитализации Малобродского
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Адвокат сообщила о госпитализации Малобродского
Дело Серебренникова, 10:25
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Адвокат сообщила о госпитализации Малобродского

Адвокат экс-гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского Ксения Карпинская на очередном заседании по делу «Седьмой студии» в Мещанском районном суде сообщила о госпитализации своего подзащитного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, Малобродский пришел на консультацию к врачу и был экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом, его доставили в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии. Суд решил отложить слушания в связи с госпитализацией Малобродского, следующее заседание состоится 10 декабря.

В мае во время очередных судебных слушаний Малобродский почувствовал себя плохо после отказа в переводе под домашний арест. Медики диагностировали у него инфаркт, его срочно доставили в городскую клиническую больницу №20. В конце месяца экс-гендиректора «Гоголь-центра» вновь госпитализировали в Институт клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова.

Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова Еще 2 фото
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В октябре Следственный комитет России завершил расследование дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является Алексей Малобродский. По делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший директор студии Юрий Итин и экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Также в деле фигурируют покинувшая Россию экс-генпродюсер студии Екатерина Воронова и бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум.

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По версии следствия, подозреваемые в 2011–2014 годах похитили 133 из 214 млн руб., выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа». В начале ноября фигуранты дела не признали свою вину, кроме Масляевой, которая ранее пошла на сделку со следствием, ее дело выделено в отдельное производство.

Теги: Алексей Малобродский , госпитализация , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
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