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Мединский назвал фигурантов дела Серебренникова уважаемыми людьми
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Мединский назвал фигурантов дела Серебренникова уважаемыми людьми
Дело Серебренникова, 05:16
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Мединский назвал фигурантов дела Серебренникова уважаемыми людьми
Приговор для них, как выразил надежду глава ведомства, суд вынесет «предельно мягкий». Прежде Мединский называл дело «Седьмой Студии» «неприятным», однако личного мнения по этому поводу, как утверждал министр, он иметь не может
Владимир Мединский (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российский министр культуры Владимир Мединский назвал фигурантов дела режиссера Кирилла Серебренникова уважаемыми и симпатичными людьми. Суд, как выразил надежду глава ведомства, вынесет для них «предельно мягкий» приговор. Такую точку зрения Мединский озвучил в интервью телеканалу «Дождь».

Защите обвиняемых, по словам министра, сейчас надо «просто доказать, что деньги были потрачены на конкретные мероприятия», а «распиханы по карманам». Если ей удастся это «убедительно» сделать, Мединский, по его словам, «будет очень рад».

«[Однако] если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они [фигуранты дела] симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально», — сообщил глава ведомства.

«Будем надеяться, что суд с учетом того, что они [фигуранты производства] люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — добавил он.​

В целом же о деле Серебренникова Мединский отозвался как о «действительно, шумном, резонансном» и «никому не нужном» производстве. Вокруг него, как считает Мединский, «устраивать политику» и «истерику» не стоит.​

Минкультуры в «деле «Седьмой студии» признано потерпевшим. В мае прошлого года Мединский утверждал, что в ведомстве знали о расследовании этого производства. Впоследствии глава министерства говорил, что «у министра не может быть личного отношения к рабочим ситуациям в культурной отрасли — только должностные». Однако дело Серебренникова он называл «печальным», «неприятным», но «не заказным».

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По версии следователей, Серебренников и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин создали в мае 2011 года эту платформу, «зная о выделении средств федерального бюджета» на проекты по популяризации современного искусства. «Имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием», оба они, как считают в прокуратуре, создали для хищений «устойчивую сплоченную группу».

Вместе с другими участниками производства, по версии следствия, они похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных Министерством культуры с 2011 по 2014 год на развитие проекта «Платформа».

7 ноября Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» отказались признавать вину в мошенничестве. «Это обвинение не просто абсурдно; ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер, и он много раз распечатал одно и то же», — говорил в ходе заседания режиссер.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Мединский , «Седьмая студия» , «дело Серебренникова»
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