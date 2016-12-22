Мединский назвал фигурантов дела Серебренникова уважаемыми людьми

Российский министр культуры Владимир Мединский назвал фигурантов дела режиссера Кирилла Серебренникова уважаемыми и симпатичными людьми. Суд, как выразил надежду глава ведомства, вынесет для них «предельно мягкий» приговор. Такую точку зрения Мединский озвучил в интервью телеканалу «Дождь».
Защите обвиняемых, по словам министра, сейчас надо «просто доказать, что деньги были потрачены на конкретные мероприятия», а «распиханы по карманам». Если ей удастся это «убедительно» сделать, Мединский, по его словам, «будет очень рад».
«[Однако] если деньги были похищены, не дай бог, о чем я буду сильно жалеть в данном конкретном случае, потому что все они [фигуранты дела] симпатичные, уважаемые люди, и защита не сможет ответить на тот один простой вопрос, который стоит в корне всей этой истории, ну, очень печально», — сообщил глава ведомства.
«Будем надеяться, что суд с учетом того, что они [фигуранты производства] люди творческие, в первый раз, примет предельно мягкий приговор», — добавил он.
В целом же о деле Серебренникова Мединский отозвался как о «действительно, шумном, резонансном» и «никому не нужном» производстве. Вокруг него, как считает Мединский, «устраивать политику» и «истерику» не стоит.
Минкультуры в «деле «Седьмой студии» признано потерпевшим. В мае прошлого года Мединский утверждал, что в ведомстве знали о расследовании этого производства. Впоследствии глава министерства говорил, что «у министра не может быть личного отношения к рабочим ситуациям в культурной отрасли — только должностные». Однако дело Серебренникова он называл «печальным», «неприятным», но «не заказным».
По версии следователей, Серебренников и бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин создали в мае 2011 года эту платформу, «зная о выделении средств федерального бюджета» на проекты по популяризации современного искусства. «Имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение путем обмана и злоупотребления доверием», оба они, как считают в прокуратуре, создали для хищений «устойчивую сплоченную группу».
Вместе с другими участниками производства, по версии следствия, они похитили 133 млн руб. из 214 млн руб., выделенных Министерством культуры с 2011 по 2014 год на развитие проекта «Платформа».
7 ноября Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» отказались признавать вину в мошенничестве. «Это обвинение не просто абсурдно; ты вроде понимаешь все слова, но связать их воедино и понять их смысл не можешь. В какой-то момент я подумал, что у прокурора сломался принтер, и он много раз распечатал одно и то же», — говорил в ходе заседания режиссер.