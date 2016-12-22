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В Госдепе США призвали Европу отказаться от «Северного потока-2»
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В Госдепе США призвали Европу отказаться от «Северного потока-2»
Политика, 03:40
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В Госдепе США призвали Европу отказаться от «Северного потока-2»
Представитель Госдепа США заявил, что чем больше страны Европы будут зависеть от газа, поступающего к ним в обход Украины, тем слабее будет их возможность сдержать российскую агрессию
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Госдепе США считают, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что идущий из России в Германию газопровод «Северный поток-2» — это «плохая идея». Об этом заявил высокопоставленный представитель госдепартамента на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», — сказал он. Представитель Госдепа отметил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

По его словам, США не хотят реализации проекта данного газопровода по причинам, связанными с энергетикой, Украиной и безопасностью. На вопрос о том, получили ли в Германии это предупреждение, он ответил, что Вашингтон поднимает тему «Северного потока-2» на каждой встрече с представителями Берлина.

По его словам, после задержания украинских моряков Россией германской стороне стало сложнее называть «Северный поток-2» коммерческим проектом.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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В ночь на 26 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля в Керченском проливе. По данным ФСБ, они не предупредили Россию о своих маневрах и проигнорировали требование остановиться, позже все 24 задержанных моряка были арестованы. В ВМС Украины заявили, что передавали российской стороне данные о проходе своих кораблей через пролив. Из-за этого инцидента в нескольких областях Украины на 30 дней ввели военное положение и ограничили въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

После этого официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что посредством «Северного потока-2» европейские страны поддерживают российское правительство и призвала их задуматься, хотят ли они продолжения строительства этого газопровода.

В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2»
Политика

В Германии отказ от «Северного потока-2» сочли «слишком радикальным». С таким заявлением выступила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генсек Христианско-демократического союза (ХДС, лидером является канцлер Германии Ангела Меркель). Она отметила, что Москва поставляла Берлину газ даже во времена холодной войны, но в то же время заявила, что Германии нужна «более жесткая линия поведения по отношению к России».

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что Берлин не изменит своей позиции по «Северному потоку-2» из-за ситуации в Керченском проливе.


 

Автор: Константин Нагаев.
Теги: Госдепартамент США , «Северный поток-2»
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