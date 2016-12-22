Генсек партии Меркель сочла радикальным отказ от «Северного потока-2»

Генсек немецкого Христианско-демократического союза (ХДС, лидером является канцлер Германии Ангела Меркель) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала «слишком радикальным» отказ от политической поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Однако она отметила, что Германия может уменьшить количество газа, поставляемого по трубопроводу. При этом генсек подчеркнула, что Москва продолжала поставлять Берлину газ «даже во время холодной войны». В то же время Крамп-Карренбауэр призвала принять «более жесткую линию поведения в отношении России».

Обстановка вокруг «Северного потока-2» накалилась после конфликта с военными украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали два артиллерийских катера и рейсовый буксир, а также 24 моряков. По данным ФСБ, корабли нарушили границу России. В Киеве назвали произошедшее актом агрессии и ввели в ряде областей Украины военное положение.

В МИД Польши призвали надавить на страны, поддерживающие «Северный поток-2», так как Россия может использовать подобные проекты против других стран. Президент Украины Петр Порошенко также предлагал странам Запада заблокировать трубопровод. При этом в Германии отмечали, что не изменят своей позиции по «Северному потоку-2», несмотря на конфликт в Черном море.

Газопровод «Северный поток-2» должен быть запущен к 2020 году, он пройдет через Балтийское море в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год, стоимость проекта — €9,5 млрд.