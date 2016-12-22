ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,90 66,86 EUR Нал. 76,58 75,46 USD Бирж. 67,38 +0,27 EUR Бирж. 75,98 +0,25 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 4276,30 +497,30 IMOEX 2378,15 +1,69% RTSI 1110,93 +1,12% Brent 59,56 -2,58% DJIA 24875,92 +0,51% Nasdaq 7097,73 +0,21%
В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2»
Лента новостей
Директору медцентра предъявили обвинение после смерти Дмитрия Марьянова 18:39, Общество 10 многообещающих молодых режиссеров 18:37, Стиль Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 18:33, РБК и EXMO «Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу 18:28, Спорт Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане 18:25, Бизнес Песков прокомментировал ситуацию с британским паспортом Брилева 18:25, Политика Криптовалютный рынок подорожал на $18 млрд за сутки 18:21, Крипто Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 18:17, РБК и FW Raiffeisen Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США 18:17, Общество В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2» 18:14, Политика Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело 18:08, Общество Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян 18:00, Общество Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки 17:53, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 17:49, РБК и Toyo Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей 17:46, Политика На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова 17:42, Экономика Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира» 17:39, Бизнес Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине 17:38, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:30, РБК и Barilla СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена 17:30, Спорт Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков 17:30, Экономика АЛРОСА назвала сроки появления вариантов восстановления рудника «Мир» 17:22, Бизнес ФСБ связала с конфликтом в Черном море всплеск телефонного терроризма 17:17, Общество При жесткой посадке вертолета Ми-26 в НАО погиб человек 17:06, Общество Покупать или продавать: Litecoin подорожал на 13% 17:02, Крипто В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина 16:53, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:49, РБК и Thomson Reuters Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа 16:45, Экономика
В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2»
Политика, 18:14
0
В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2»

Ситуация в Керченском проливе не меняет позицию Берлина по газопроводу «Северный поток-2», который является экономическим проектом. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, передает Reuters.

«Мы приняли критику к сведению, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический», — сказал Зайберт. Он добавил, что Германия до сих пор поддерживает сохранение транзитной роли Украины.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад ввести против России новые санкции, а также заморозить проект газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила надежду, что европейские страны после инцидента в Керченском проливе примут необходимые меры и задумаются о целесообразности строительства «Северного потока-2».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали два украинских катера и буксир, которые, по утверждению ФСБ, нарушили границу России. В ВМС Украины заявили, что предупредили российскую сторону о маневрах.

Суд в Крыму арестовал всех моряков с задержанных украинских кораблей. В том числе были арестованы находившиеся на борту кораблей сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч и Василий Сорока.

Теги: «Северный поток-2» , Германия
Главное
На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова Экономика
Материалы по теме
Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей Политика
Госдеп увязал конфликт у берегов Крыма с «Северным потоком-2» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter