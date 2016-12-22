В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2»

Ситуация в Керченском проливе не меняет позицию Берлина по газопроводу «Северный поток-2», который является экономическим проектом. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, передает Reuters.
«Мы приняли критику к сведению, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический», — сказал Зайберт. Он добавил, что Германия до сих пор поддерживает сохранение транзитной роли Украины.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад ввести против России новые санкции, а также заморозить проект газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт выразила надежду, что европейские страны после инцидента в Керченском проливе примут необходимые меры и задумаются о целесообразности строительства «Северного потока-2».
25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали два украинских катера и буксир, которые, по утверждению ФСБ, нарушили границу России. В ВМС Украины заявили, что предупредили российскую сторону о маневрах.
Суд в Крыму арестовал всех моряков с задержанных украинских кораблей. В том числе были арестованы находившиеся на борту кораблей сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч и Василий Сорока.