В Совфеде ответили на ультиматум Госдепа США по договору о ракетах

Россия будет реагировать на любые нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со стороны США, сказал РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ничего нового не услышали. Американцы давно уже готовили общественное мнение к тому, что выйдут из этого договора. Хотели нашими руками это сделать, чтобы мы первыми вышли. Но не получилось», — прокомментировал он заявление госсекретаря США Майка Помпео, который пообещал выход Вашингтона из договора. если Россия за 60 дней не вернется к выполнению установленных в документе обязательств.

По словам Джабарова, Москва направляла соответствующие материалы о том, что Россия ни разу не нарушала условия договора. Он предполагает, что США действительно намерены выйти из договора. «Россия адекватно будет реагировать на любые нарушения условий этого договора», — подчеркнул Джабаров.

«Не исключаю, что отказ Трампа от встречи с нашим президентом связан в том числе и с этим заявлением, помимо уже упомянутых причин — внутриполитической ситуации в США и ситуации в Керченском проливе, которая стала предлогом», — добавил сенатор.

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев объяснил сложившуюся вокруг РСМД ситуацию недопониманием, которого можно было избежать, если бы США и Россия вели полноценные переговоры, передает «РИА Новости».

«Их результатом могла бы стать адаптация договора. Например, можно было бы ограничить зону его действия европейским театром при разрешении размещения ракет средней и меньшей дальности в других регионах, где для этого есть объективная целесообразность», — сказал Бондарев агентству. В случае же, если США выйдут из соглашения, ответом России может стать «ускорение разработки и принятие на вооружение уникальных видов оружия», отметил сенатор.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон выйдет из договора, если в течение 60 дней Россия не вернется к выполнению установленных в нем обязательств. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ сказала, что Москва «неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно».

О намерении выйти из РСМД президент США Дональд Трамп заявил в октябре, тогда он объяснил это тем, что Россия не выполняет закрепленных в документе соглашений.