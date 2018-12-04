Nissan отложил решение по кандидатуре нового директора

Совет трех внешних директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi отложил вопрос о кандидатуре главы вместо арестованного за сокрытие информации о доходах Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.

Гон был арестован 19 ноября в Токио по обвинению в сокрытии вместе с топ-менеджером Грегом Келли доходов исполнительного директора в отчетах для биржи. 22 ноября Гон был снят с поста председателя совета директоров Nissan, а затем и Mitsubishi. Однако Гон формально остался гендиректором Renault. Фактически для исполнения его функций был назначен Тьерри Боллоре. Гон также формально остается главой альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

30 ноября, по истечении срока ареста, суд в Токио продлил меру пресечения еще на десять суток. Прокуроры по окончании этого срока должны будут или предъявить Гону обвинение, или принять решение о его освобождении. Однако существует вероятность, что арест будет вновь продлен.