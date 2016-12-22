Ушаков усомнился в представительности российской делегации в Давосе

Российская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе вряд ли будет представительной, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сейчас было такое, я бы сказал специфическое, приглашение на Давосский форум в виде отказа принять ряд ведущих российских предпринимателей. На этом фоне ожидать какой-то представительной делегации от России было бы сложно», — сказал он.

В ноябре Financial Times сообщила, что из-за американских санкций присутствие на форуме в Давосе главы ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски нежелательно.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил, что, если организаторы не изменят решения относительно бизнесменов, от России в Давос не поедут госслужащие и представители компаний с госучастием. Позднее Костин допустил, что ситуация может быть урегулирована, отметив, что «тема не закрыта».



Президент Владимир Путин сказал, что отсутствие России на форуме не скажется на авторитете страны в мировой экономике.