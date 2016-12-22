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Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе
Политика, 16:50
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Медведев пригрозил отказом России от участия в Давосе
Госслужащие и представители компаний с госучастием в Давос не поедут, если организаторы экономического форума не снимут ограничения для попавших под санкции США бизнесменов
Дмитрий Медведев (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Если организаторы экономического форума в Давосе не пересмотрят свое решение насчет приглашений российским бизнесменам, Москва не станет направлять на мероприятие госслужащих и представителей компаний с госучастием, заявил глава правительства Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Тогда туда никто не поедет», — добавил премьер. Премьер назвал решение не пускать предпринимателей «очень странным, если не сказать больше» и добавил, что обсудил ситуацию с президентом Швейцарии Аленом Берсе. По словам Медведева, тот пообещал «навести справки».

Как сообщила 6 ноября Financial Times, на форум в Давосе в этом году не позвали главу ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за того, что США ввели против них санкции.

Близкий к Дерипаске источник РБК говорил, что бизнесмен в этом году не планировал ехать на форум. В пресс-службе ВТБ сообщили, что Костин изложит свою позицию в письме к участникам форума.

В пресс-службе «Роснано» 7 ноября заявили, что в графике главы корпорации Анатолия Чубайса поездка в Давос есть, но окончательного решения тогда не было принято. Во вторник вечером Чубайс заявил, что ситуация с поездкой прояснилась. «Если раньше у меня не было определенности по поводу участия в Давосском форуме, то после сегодняшнего заявления премьер-министра, позиция однозначная — если будет принято решение о неучастии в форуме представителей российских компаний, то в Давос я не еду», — сказал Чубайс, слова которого РБК передала пресс-служба «Роснано».

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Всемирный экономический форум проводит ежегодные встречи в конце января в швейцарском Давосе, на них съезжаются бизнесмены, политики и экономисты со всего мира. Обсуждения касаются не только вопросов экономики, но и бизнеса, политики, гуманитарных связей. В 2019 году мероприятия пройдут с 22 по 25 января.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Всемирный экономический форум , Давос , Дмитрий Медведев
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