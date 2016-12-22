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Костин понадеялся на урегулирование ситуации вокруг Давоса

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что еще возможно решить вопрос участия российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом он заявил в кулуарах саммита АТЭС, передает ТАСС.

Издание Financial Times 6 ноября сообщало, что на форум в Давосе в этом году не пригласили Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за введенных против них американских санкций. После этого премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не станет направлять на форум госслужащих и представителей компаний с госучастием, если в Давосе не изменят своего решения.

«Я так понимаю, тема не закрыта, и после объявления Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] этой позиции, я думаю, что еще возможность урегулировать этот вопрос с участием всех российских представителей не исключена», — сказал Костин в кулуарах АТЭС.

Он отметил, что помимо Давосского форума существуют другие форматы для взаимодействия российских и западных бизнесменов, в том числе Петербургский международный экономический форум. Костин напомнил, что в этому году форум посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Костин подчеркнул, что намерен написать открытие письмо к старту форума в Давосе в январе 2019 года, но не стал раскрывать его содержания.

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Давоса, отмечал, что отсутствие российских бизнесменов на форуме «точно не скажется» на авторитете страны в мировой экономике.

Теги: Андрей Костин, Давос, экономический форум
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