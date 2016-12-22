Путин не увидел для авторитета России вреда из-за отказа от Давоса

Отсутствие России на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе на авторитете страны в мировой экономике «точно не скажется», считает Владимир Путин. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре.
«Авторитет <...> зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики», — отметил президент, добавив, что также на это влияют результаты конкретной страны с точки зрения технологичности, роста ВВП и макроэкономических показателей. Среди таких индикаторов российский лидер назвал низкий уровень инфляции, профицит бюджета либо его минимальный дефицит, а также низкий внешний долг.
Путин отметил, что в целом власти России добиваются поставленных целей. «И чувствуем себя уверенно», — добавил он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва откажется от участия в форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.
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