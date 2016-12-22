Корабль «Союз» с экипажем пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-11» с экипажем очередной экспедиции пристыковался к МКС. Об этом сообщает «Интерфакс» с космодрома Байконур.

Корабль в автоматическом режиме пристыковался к стыковочному узлу российского сегмента космической станции в 20:33 мск.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с Байконура 3 декабря в 14:31 мск. К МКС отправились космонавт Олег Кононенко, а также астронавты из США и Канады Энн Маккейн и Давид Сен-Жак. Двигатели первой и второй ступеней ракеты при запуске отработали штатно.

Это первый запуск «Роскосмосом» корабля с экипажем после того, как 11 октября произошла авария со стартовавшей с Байконура ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она должна была вывести на орбиту корабль с экипажем в составе российского космонавта Олега Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Во время аварии им удалось эвакуироваться. Аварийная комиссия впоследствии установила, что ЧП произошло из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени ракеты.