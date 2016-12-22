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С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС
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С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС
Технологии и медиа, 14:32
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С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС
Ракета-носитель должна вывести в космос «Союз МС-11» с космонавтом Олегом Кононенко и астронавтами Энн Макклейн из США и Давидом Сен-Жаком из Канады. Это первый пилотируемый запуск «Роскосмоса» после аварии 11 октября
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур. «Роскосмос» ведет прямую трансляцию на своем официальном сайте.

Пуск состоялся в 14:31 мск с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).

Носитель выведет на орбиту транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-11». Он должен состыковаться с орбитальной станцией в 20:36 мск в понедельник.

Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура. Фоторепортаж Еще 4 фото
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К Международной космической станции отправляются:

  • российский космонавт Олег Кононенко;
  • американская астронавтка Энн Макклейн;
  • канадец Давид Сен-Жак.

Изначально их полет планировался на конец декабря, но из-за октябрьской аварии с ракетой-носителем он был перенесен. Новый экипаж проведет на орбитальной станции 194 дня. В конце декабря на Землю вернется тот экипаж, который в настоящее время работает на МКС.

В планах российских космонавтов Кононенко и Сергея Прокопьева, который уже находится на станции, — выход в открытый космос и исследование обшивки «Союза МС-09»,где в конце августа обнаружили отверстие. Космонавты должны будут вскрыть часть противометеоритной защиты и экранно-вакуумной теплоизоляции и изучить отверстие снаружи.

Новая миссия доставит на МКС прибор «Орган.Авт», который нужен для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер».

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
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11 октября с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ». Она должна была вывести на орбиту корабль, на борту которого были россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Однако на 118-й секунде полета один из боковых блоков отсоединился некорректно, что привело к взрыву и аварийной эвакуации экипажа. Спасательная капсула вовремя отстрелилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи. Ни Овчинин, ни Хейг не пострадали. Как установила расследующая инцидент комиссия, причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Союз МС» , МКС , космический аппарат , космонавты , астронавты
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