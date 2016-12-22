С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС

Ракета-носитель должна вывести в космос «Союз МС-11» с космонавтом Олегом Кононенко и астронавтами Энн Макклейн из США и Давидом Сен-Жаком из Канады. Это первый пилотируемый запуск «Роскосмоса» после аварии 11 октября

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур. «Роскосмос» ведет прямую трансляцию на своем официальном сайте.

Пуск состоялся в 14:31 мск с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»).

Носитель выведет на орбиту транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-11». Он должен состыковаться с орбитальной станцией в 20:36 мск в понедельник.

К Международной космической станции отправляются:

российский космонавт Олег Кононенко;

американская астронавтка Энн Макклейн;

канадец Давид Сен-Жак.

Изначально их полет планировался на конец декабря, но из-за октябрьской аварии с ракетой-носителем он был перенесен. Новый экипаж проведет на орбитальной станции 194 дня. В конце декабря на Землю вернется тот экипаж, который в настоящее время работает на МКС.

В планах российских космонавтов Кононенко и Сергея Прокопьева, который уже находится на станции, — выход в открытый космос и исследование обшивки «Союза МС-09»,где в конце августа обнаружили отверстие. Космонавты должны будут вскрыть часть противометеоритной защиты и экранно-вакуумной теплоизоляции и изучить отверстие снаружи.

Новая миссия доставит на МКС прибор «Орган.Авт», который нужен для эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер».

11 октября с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ». Она должна была вывести на орбиту корабль, на борту которого были россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Однако на 118-й секунде полета один из боковых блоков отсоединился некорректно, что привело к взрыву и аварийной эвакуации экипажа. Спасательная капсула вовремя отстрелилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи. Ни Овчинин, ни Хейг не пострадали. Как установила расследующая инцидент комиссия, причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.