Двигатели первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ» отработали штатно

Двигатели первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» при запуске отработали штатно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«Маршевые двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А, произведенные ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний», — сказали в ОДК.

Ранее стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

3 декабря в 14:31 мск ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-11» стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит космонавта Олега Кононенко и астронавтов из США Энн Маккейн и Канады Давида Сен Жака на МКС, где они проведут 194 дня.

Это первый пилотируемый запуск «Роскосмоса» с 11 октября, когда один из блоков стартовавшей с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» отделился некорректно. Ракета должна была вывести на орбиту корабль, на борту которого находились российский космонавт Олег Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж смог эвакуироваться в спасательной капсуле и не пострадал.