Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна вывести на орбиту корабль с космонавтами. Это первый пилотируемый запуск после аварии, произошедшей в октябре. Как прошел запуск — в фоторепортаже РБК
Запуск ракеты «Союз-ФГ» с Байконура состоялся в назначенное время — 14:31 мск
К МКС отправились россиянин Олег Коненко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак
Они должны были лететь на МКС в конце декабря, но их миссию перенесли из-за аварии с «Союзом» 11 октября. Она произошла после запуска ракеты-носителя с Байконура. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали: спускаемый аппарат приземлился неподалеку от города Жезказган в Казахстане
Экипаж проведет на МКС 194 дня
На станции сейчас находятся российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Они вернутся на Землю в конце декабря
Они проведут исследование обшивки корабля «Союз МС-09», где летом было обнаружено отверстие