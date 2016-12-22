ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,06 66,14 EUR Нал. 76,05 75,08 USD Бирж. 66,46 -0,49 EUR Бирж. 75,31 -0,42 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 4050,00 -125,90 IMOEX 2442,24 +2,08% RTSI 1157,17 +2,76% Brent 62,19 +6,05% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура. Фоторепортаж
Лента новостей
Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением 16:38, Политика Президент Нигерии опроверг сообщения о его подмене двойником 16:30, Политика Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:28, РБК и EXMO Правительственная трасса: сколько стоят квартиры на Кутузовском проспекте 16:27, Недвижимость УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона 16:25, Спорт Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ 16:17, Бизнес Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо 16:09, Бизнес Суд в Газе приговорил шестерых палестинцев к смерти за шпионаж 16:09, Политика Пропавшего два дня назад полузащитника ФК «Локомотив» нашли мертвым 16:01, Общество Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:01, РБК и Barilla Эксперты назвали семь технологических трендов 2019 года 15:57, Технологии и медиа В США 40 человек пострадали в ДТП с автобусом детской футбольной команды 15:54, Общество В России появились бренды «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд» 15:50, Общество Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура 15:46, Фотогалерея  Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 15:38, РБК и Toyo В Москве эвакуировали два торговых центра 15:36, Общество Башня для президента: что известно о строительстве Trump Tower в Москве 15:35, Недвижимость Криптовалюта El Petro подорожала в 2,5 раза 15:32, Крипто FlyDubai опровергла сообщения о попытке вылететь из Москвы без разрешения 15:31, Общество Почему производители чипов и видеокарт стремительно дорожают 15:30, Quote Reuters узнал о «словах-табу» при подготовке коммюнике по итогам G20 15:29, Политика Лыжник Сергей Устюгов восстановился после перелома пальца 15:20, Спорт Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 15:17, РБК и Thomson Reuters Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ 15:10, Общество Синоптики предупредили москвичей об оттепели и последующих морозах 15:04, Общество Додон поблагодарил Путина за «миграционную амнистию» для молдаван 14:55, Политика Глава МИ-6 призвал Россию перестать недооценивать Запад 14:51, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 14:44, РБК и ГТЛК
Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура. Фоторепортаж
Общество, 15:46
0
Первый после аварии пилотируемый запуск с Байконура

С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна вывести на орбиту корабль с космонавтами. Это первый пилотируемый запуск после аварии, произошедшей в октябре. Как прошел запуск — в фоторепортаже РБК

Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» на стартовую площадку космодрома Байконур
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запуск ракеты «Союз-ФГ» с Байконура состоялся в назначенное время — 14:31 мск

Освящение ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-11» на стартовом комплексе космодрома Байконур
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
Носитель должен вывести в космос корабль «Союз МС-11». Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 20:36 мск
Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 Энн Макклейн, Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (слева направо)
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

К МКС отправились россиянин Олег Коненко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Они должны были лететь на МКС в конце декабря, но их миссию перенесли из-за аварии с «Союзом» 11 октября. Она произошла после запуска ракеты-носителя с Байконура. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали: спускаемый аппарат приземлился неподалеку от города Жезказган в Казахстане

Члены экипажа экспедиции МКС-58/59: космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (слева направо)
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экипаж проведет на МКС 194 дня

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На станции сейчас находятся российский космонавт Сергей Прокопьев и астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Они вернутся на Землю в конце декабря

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
За это время российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев должны выйти в открытый космос
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Они проведут исследование обшивки корабля «Союз МС-09», где летом было обнаружено отверстие

Автор: Анастасия Антипова.
Теги: Роскосмос , Байконур , МКС , «Союз МС»
Главное
Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо Бизнес
Материалы по теме
С Байконура стартовала первая после аварии миссия с экипажем МКС Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter