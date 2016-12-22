Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поговорить с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не проводил телефонный разговор со своим украинским коллегой Петром Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«После инцидента до сих пор телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в грядущие дни не планируется», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о необходимости встречи двух лидеров в рамках «нормандского формата», Песков напомнил, что этот формат занимается вопросами минских договоренностей. Он заметил, что «провокация украинской стороны» в российских территориальных водах вряд ли относится к изменениям минских договоренностей.

25 октября российские пограничники обстреляли и задержали три корабля ВМС Украины. По заявлению ФСБ, они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. Суд арестовал находившихся на кораблях военнослужащих и двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых впоследствии доставили в Москву. Им предъявили обвинение в незаконном пресечении границы.

После произошедшего Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение до 26 декабря.

Путин утверждал, что украинским военнослужащим дали задание скрытно проникнуть в территориальные воды России и пройти Керченский пролив. Президент России также подробно разъяснил ситуацию канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.