Путин рассказал о задаче украинским кораблям скрытно войти в воды России
Политика, 23:08
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Путин рассказал о задаче украинским кораблям скрытно войти в воды России
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявил, что в судовом журнале задержанного украинского корабля ставилась задача «скрытно войти в территориальные воды России»
Во время пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин рассказал, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о хронологии событий в Черном море вечером 25 ноября. «Что тут говорить, если в судовых журналах задержанных украинских судов было прописано задание скрытно проникнуть в территориальные воды России и пройти Керченский пролив», - сказал президент.