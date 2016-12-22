Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о моряках

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова получила информацию об арестованных после инцидента в Керченском проливе моряках от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Об этом украинский омбудсмен написала в Facebook.

По ее словам, Москалькова сообщила, что члены московской ОНК посетили в СИЗО «Лефортово» 21 украинского моряка и поговорили с каждым из них. «По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных «отвечают международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет», — написала украинский омбудсмен. Также члены комиссии посетили троих украинцев, которые находятся в медицинском отделении «Матросской Тишины».

Денисова указала, что 3 декабря намерена провести переговоры с Москальковой о возможности посещения украинских моряков.

Ранее стало известно, что арестованных за нарушение российской границы украинских моряков доставили из Крыма в Москву. Из них 21 поместили в СИЗО «Лефортово», а троих раненых— в больницу «Матросской Тишины».

25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля из-за нарушения границы, а также 24 украинских моряка​. В ходе инцидента трое из них получили ранения. ФСБ возбудила в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). Позднее всех украинских моряков арестовали на два месяца.