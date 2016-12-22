Москалькова запросила в ФСБ данные о состоянии украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РБК о том, что она направила запрос в ФСБ России с целью установить местонахождение и состояние здоровья украинских моряков.

«Сегодня направила запрос в ФСБ России и ожидаю от них ответ. Если они [моряки] ранены, вероятно, они должны быть в медсанчасти при изоляторе временного содержания», — сказала она.

По словам омбудсмена, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова с ней не связывалась. «Людмила Денисова пока не интересовалась этой темой, поэтому контакта у нас нет по ней», — пояснила она.

В свою очередь уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сказала РБК, что готовит обращения к Москальковой и главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову. «У нас есть сведения, подтвержденные советом национальной безопасности Украины и указом президента Порошенко о факте военной агрессии [со стороны России]. На трех суднах, которые в данный момент арестованы и направлены в один из портов временно оккупированного Россией Крыма, находятся 23 моряка. По неподтвержденным документами данным, шесть моряков ранены и два находятся в тяжелом состоянии», — сказала она.

Денисова добавила, что в своем обращении просит установить местонахождение моряков и допустить к ним. «Если есть раненые, оказать им медицинскую помощь, и сообщить, какая помощь оказана», — добавила она.

25 ноября ФСБ заявила о проходе украинских военных кораблей — артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» — по направлению к Керченскому проливу без предварительного уведомления и получения разрешения. В ВМС Украины (ВМСУ) заявили, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым, о нем российская сторона была предупреждена.

Российская сторона перекрыла судоходство в Керченском проливе, в частности, в фарватере под Крымским мостом. Катер ФСБ протаранил украинский буксир. Пограничники открыли по украинским кораблям огонь. Несколько человек пострадали. Задержанные украинские корабли доставили в порт Керчи.