Джорджа Буша-старшего похоронят на территории библиотеки в Техасе

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, который скончался 30 ноября на 95-м году жизни, похоронят на территории президентской библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, носящей его имя. Об этом сообщается на сайте университета.

Отмечается, что его похоронят рядом с его женой Барбарой и дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет. Студенты, преподаватели и сотрудники университета смогут наблюдать за похоронной процессией, однако процесс захоронения будет закрытым.

Ранее стало известно, что гроб с телом Буша выставят в ротонде Капитолия на следующей неделе для прощания. Он будет находиться там с вечера понедельника до утра среды.

41-й президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Президент США Дональд Трамп в связи с его смертью объявил 5 декабря национальным днем траура. ​Бывший президент СССР Михаил Горбачев отметил вклад Буша-старшего в прекращение холодной войны и гонки вооружений.