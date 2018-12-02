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Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
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Гроб Буша-старшего выставят в ротонде Капитолия для прощания

Гроб с телом бывшего президента Джорджа Буша-старшего выставят в ротонде Капитолия на следующей неделе. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление конгресса США.

В конгрессе рассказали, что церемония прибытия состоится в понедельник вечером, после чего посетители смогут отдавать дань уважения Бушу-старшему до утра среды.

При этом президент США Дональд Трамп объявил среду, 5 декабря, национальным днем траура. Также в течение месяца будут приспущены американские флаги. Трамп также заявил, что отправит за гробом президентский самолет, который доставит его в Вашингтон.

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Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Он был во главе страны с 1989 по 1993 год. Эк-президент СССР Михаил Горбачев назвал его «настоящим партнером» и отметил его вклад в прекращение холодной войны и гонки вооружений. Бывший американский президент Барак Обама назвал Буша-старшего «скромным служителем Америки».

Теги: Джордж Буш-старший, Капитолий
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