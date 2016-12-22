Трамп заявил о планах пригласить Ким Чен Ына в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом он рассказал журналистам на «борту номер один» по возвращению из Аргентины, сообщает Reuters.

«Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения», — сказал он, добавив, что в какой-то момент пригласит лидера Северной Кореи в США.

В конце октября южнокорейское издание Chosun Ilbo узнало у источников, что вторую встречу Трамп и Ким Чен Ын планируют провести до 10 января 2019 года. По словам источника, администрация Трампа приняла соответствующее решение.

В июне в Сингапуре прошел исторический саммит США и КНДР, на котором Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о достижении мира на Корейском полуострове. Трамп также заявлял, что вторая встреча с лидером Северной Кореи состоится после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 6 ноября.

В начале ноября МИД КНДР предупредило, что страна может возобновить наращивание ядерных вооружений, если США не снимут санкции. В конце ноября агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что Ким Чен Ын предложил Трампу допустить международных наблюдателей на ядерные объекты Северной Кореи. При этом в роли посредника выступил презитдент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.