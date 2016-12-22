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КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений
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КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений
Политика, 17:46
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КНДР пригрозила США вернуться к наращиванию ядерных вооружений

Северная Корея предупредила, что может возобновить политику наращивания ядерных вооружений, если США не снимут санкции с Пхеньяна. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД КНДР.

Пхеньян обещает вернуться к политике «пхеньин» — одновременного экономического развития и производства ядерного оружия. КНДР также обвинила Вашингтон в невыполнении обязательств, которые взяли на себя лидеры Северной Кореи и США на встрече в Сингапуре.

Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном
Политика

В конце октября южнокорейское издание Chosun Ilbo сообщило, что вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на январь 2019 года. Ожидается, что саммит пройдет до 10 января. По словам Трампа, он встретится с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 6 ноября.

Первый раз лидеры встретились в июне в Сингапуре и подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. Трамп позднее говорил, что доверяет Ким Чен Ыну и между ними возникла химия. Лидер КНДР выразил надежду на прогресс в ходе новой встречи с президентом США.

Теги: КНДР , Санкции
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