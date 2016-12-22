СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына

Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу, что он готов допустить инспекторов на ядерный объект в Йонбене, рассказал агентству Yonhap высокопоставленный источник. В роли посредником выступил президент Южной Кореи

Ким Чен Ын (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в послании к президенту США Дональду Трампу предложил допустить международных наблюдателей на ядерные объекты КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

«Если это правда, то предложение Кима ознаменует собой значительный шаг к удовлетворению требований США о полной и контролируемой денуклеаризации», — пишет агентство, поскольку ранее лидер КНДР уже заявлял о готовности закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбене, однако не говорил о готовности допустить в страну международных инспекторов.

По словам источника агентства, Ким Чен Ын сделал соответствующие заявления во время встречи в сентябре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. «По моим сведениям, председатель Ким передал президенту Муну во время их саммита в сентябре, что если США предпримут соответствующие шаги, то он не только будет готов закрыть ядерные объекты в Йонбене, но и разрешить проверки», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь президент Южной Кореи передал эту информацию Дональду Трампу во время их встречи в конце ноября.

​В последний раз Северная Корея допускала международных инспекторов в Йонбень в 2009 году.

Агентство отмечает, что эта информация появилась в то время, когда переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашил в тупик из-за разногласий в подходах: Белый дом требует сначала провести безоговорочную денуклеаризацию, а северокорейские власти настаивают на облегчении санкций и официальном прекращении Корейской войны 1950-53 годов. Разногласия уже стали причиной срыва встречи госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила тогда, что запланированные на 8 ноября переговоры между северокорейскими дипломатами и Майком Помпео не состоялись из-за неготовности к ним северокорейской стороны.

В то же время сам Помпео заявляет, что администрация Трампа настаивает на проведении второго саммита между президентом США и Ким Чен Ыном в начале 2019 года, надеясь придать импульс процессу денуклеаризации. По его словам, уже в ближайшие дни он обсудит детали второго саммита глав КНДР и США со своими северокорейскими коллегами.

Помпео выразил надежду на «существенный прорыв» в ближайшее время в этих вопросах.

Исторические переговоры глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялись 12 июня в Сингапуре. Лидеры договорились о курсе на денуклеаризацию Корейского полуострова.