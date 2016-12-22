Экс-госсекретарь США рассказал о последних словах Джорджа Буша-старшего

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер рассказал газете The New York Times о последних словах экс-президента Джорджа Буша-старшего, который скончался ​30 ноября.

Бейкер отметил, что Буш-старший спросил его: «Куда мы идем?». На что экс-госсекретарь ответил: «Мы идем в рай». «Туда я хочу отправиться», — сказал на это бывший президент.

Бейкер отметил, что в вечером в пятницу ему позвонил его сын, бывший президент Джордж Буш-младший. Он сказал, что тот был замечательным отцом и что он его любит. «Я тоже тебя люблю», — ответил сыну Буш-старший, и это были его последние слова.

Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Он был президентом США с 1989 по 1993 год. Соболезнования в связи с его кончиной выразили действующий американский президент Дональд Трамп, экс-президент США Барак Обама, российский лидер Владимир Путин, а также бывший президент СССР Михаил Горбачев, который отметил его вклад в прекращение холодной войны и гонки вооружений.

В связи со смертью Буша-старшего Трамп также отменил пресс-конференцию на саммите G20, который проходил в Буэнос-Айресе