Задержавшееся в Пусане судно из России прибудет в Приморье в воскресенье

Российское судно «Севастополь», попавшее под американские санкции и задержавшееся в южнокорейском порту Пусан, прибудет в порт Владивостока в воскресенье, 2 декабря. Об этом «Интерфаксу» рассказал замгендиректора по управлению флотом компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин.
«Севастополь» на подходе к Владивостоку, прибудет в воскресенье, везет минеральный груз», — сказал он.
Аникин отметил, что выход судна из Пусана задерживался из-за проблем с топливом. По его словам, из-за этого возникла угроза того, что судно будет обесточено. Компания-судовладелец обратилась в генконсульство России в Южной Корее и властям порта Пусан, после чего судно обеспечили топливом.
Судно «Севастополь» задержали в Пусане 29 сентября. На его борту было 12 членов экипажа, которые являются российскими гражданами. В августе несколько судов компании-судовладельца «Гудзон», включая «Севастополь», попали под санкции Минфина США за нарушение санкций против КНДР.
Капитан судна заявил, что оно никогда не посещало Северную Корею и не занималось незаконной деятельностью. Власти Южной Кореи освободили судно 2 октября. В «Гудзоне» отметили, что причины задержания и освобождения они не объяснили.