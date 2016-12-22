G7 приняла заявление по инциденту в Керченском проливе

Внешнеполитические ведомства семи ведущих индустриальных стран мира («Большая семерка», G7) выступили с общим заявлением, выразив «крайнюю озабоченность» в связи с инцидентом в Керченском проливе. Заявление опубликовано на сайте МИД Канады.

Под документом подписались главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также представитель Европейского союза. Они отметили, что нет «никакого оправдания для использования вооруженной силы против украинских кораблей и персонала».

«Мы призываем к сдержанности, соблюдению норм международного права и предотвращению любой дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию отпустить удерживаемые корабли и команду, воздержаться от ограничения судоходства через Керченский пролив», — следует из текста заявления.

Представители стран G7 заверили, что «никогда не признают незаконной аннексии Россией Крымского полуострова», а также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

29 ноября о неприемлемости использования силы Россией в Керченском проливе заявила глава МИД ЕС Федерика Могерини. Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что тот ему «не нравится» и он «разберется» с ним после консультаций с европейскими лидерами.

25 ноября пограничники ФСБ России не пропустили корабли ВМС Украины, которые пытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Они были обстреляны, а затем задержаны и вместе с командами направлены в Керчь. Позже решением суда украинские матросы и офицеры были арестованы на два месяца. Российская сторона оправдывает свои действия тем, что украинская сторона не предупредила о проходе кораблей и не получила на это разрешения. Киев утверждает, что уведомил о своих действиях. Украина расценила произошедшее как «российскую агрессию» и ввела военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, сроком на 30 дней. Кроме того, на территорию страны запрещен въезд российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.