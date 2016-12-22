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Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе
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Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 26 ноя, 23:18
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Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе
Американский президент признался, что произошедшее ему не нравится. Вашингтон работает по данной ситуации с европейскими коллегами, добавил он
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в понедельник конфликт, который произошел между Россией и Украиной в Керченском проливе. Свое заявление Трамп сделал журналистам, выходя из Белого дома, сообщает Reuters.

«Нам не нравится, что происходит», — заявил он, добавив, что надеется на улучшение ситуации. Он добавил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы. «Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», — сказал Трамп.

Конфликт в Керченском проливе между Россией и Украиной ранее комментировали власти Германии. В частности, Берлин предложил посредничество ФРГ и Франции в разрешении этого конфликта. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил представителям МИД всех четырех стран — России Украины, Германии и Франции — провести встречу в Берлине.

С реакцией осуждения в адрес одной из сторон конфликта ранее выступила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она назвала произошедшее агрессией с российской стороны и призвала Москву вернуть задержанные корабли Украине. С похожей реакцией выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал Россию вернуть Киеву задержанные корабли и подчеркнул, что Москва должна помнить о последствиях своих действий. 

Предложение России обсудить ситуацию в Совбезе ООН было заблокировано. За обсуждение этой темы выскзаались четыре члена Совета, семеро проголосовали против, еще четверо воздержались. Среди голосовавших против, в частности, были США, Польша, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление итогами голосования и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США.
 

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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В минувшие выходные три украинских корабля — бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в территориальные воды Крыма. По данным ФСБ, российская сторона об их передвижениях предупреждена не была. На требования пограничников из России остановиться украинские суда не реагировали, утверждает ФСБ. В связи с этим по ним был открыт огонь. Трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Украинские суда были задержаны и направлены в порт Керчи. Киев назвал случившееся «российской агрессией», Москва обвинила украинскую сторону в провокациях. И Россия, и Украина по факту произошедшего завели уголовные дела. 

Автор: Мария Бондаренко.
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