Трамп пообещал «разобраться» с инцидентом в Керченском проливе

Президент США заявил, что он «разберется» с тем, что произошло в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в интервью газете The New York Post.

«Мы посмотрим, мы собираемся разобраться в том, что случилось [в Керченском проливе]», — сказал Трамп.

26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.

Столкновение кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками произошло 25 ноября. Согласно украинской версии, Киев заранее уведомил российскую сторону о переходе кораблей из Одессы в Мариуполь. В свою очередь, в ФСБ заявили, что корабли шли без разрешения на проход в Азовское море. В результате пограничные катера ФСБ не пропустили украинские корабли, обстреляли их, задержали и перевели в Керчь. Украинские экипажи арестованы на два месяца, корабли ВМС Украины находятся в порту Керчи. Киев назвал произошедшее актом агрессии и ввел военное положение в пограничных с Россией и Приднестровьем областях.