Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в Азовском море

Применение Россией силы в Азовском море и Керченском проливе «неприемлемо», заявила глава МИД ЕС Фредерика Могерини. Об этом говорится в декларации Совета Евросоюза.

В документе говорится, что Евросоюз выражает озабоченность в связи с ситуацией в Керченском проливе и Азовском море и призывает Россиию обеспечить безопасный проход судов в этом районе. «Мы встревожены этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе неприемлема», — цитируются в декларации слова Могерини.

Могерини в очередной раз призвала отпустить украинских моряков и военные корабли.

27 ноября ЕС уже призывал Москву к этому. Источник агентства Bloomberg в немецком правительстве рассказал о том, что Брюссель рассматривает введение новых санкций против России в связи с обострением ситуации в Азовском море. На санкциях настаивает Эстония и Польша.

Вечером 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были обстреляны и задержаны российскими пограничниками после того, как, по мнению российской стороны, нарушили государственную границу, следуя без предупреждения о проходе в Азовское море. Украинская сторона настаивает на том, что оповестила об этом. В результате инцидента все 24 украинских офицера и матроса арестованы решением российского суда. Корабли приведены в порт Керчи. Украина назвала произошедшее актом агрессии и ввела военное положение в областях, приграничных с Россией и Приднестровьем сроком на 30 дней.