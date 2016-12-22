В задержании украинских кораблей участвовали три российских ведомства

«Провокация» кораблей ВМС Украины 25 ноября была пресечена общими действиями пограничной службы ФСБ, Минобороны и Росморречфлота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

«Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа (ЮВО) 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей Военно-морских сил Украины», — сказал Мизинцев.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — из-за нарушения границы России. В ходе задержания корабли были обстреляны, в результате чего пострадали трое украинских военных. ФСБ завела дело о незаконном пресечении госграницы. Суд в Крыму арестовал всех 24 задержанных в ходе инцидента украинских военных, включая двоих сотрудников СБУ.

ВМС Украины утверждают, что предупреждали российскую сторону о прохождении кораблей. После инцидента СБУ завела дела против сотрудников российской погранслужбы и военнослужащих Вооруженных сил России по трем статьям.