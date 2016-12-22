Захарова допустила планирование Западом инцидента в Керченском проливе

Западные страны могли принимать участие в планировании инцидента в Керченском проливе с участием украинских военных кораблей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, столкновение российских и украинских военных кораблей было «намеренной провокацией». «У меня даже нет сомнений, [о провокации] догадывались, как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Сергей Лавров увидел в том, что западные страны призывают к деэскалации ситуации в Азовском море и Россию, и Украину, признание вины за Киевом. Он объяснил, что если бы на Западе не осознавали этого, то призыв бы был адресован только к России. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «провокацией в интересах [президента Украины Петра] Порошенко».

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники не пустили в Азовское море, обстреляли и задержали вместе с экипажами три украинских бронекатера и буксир. Российская сторона настаивает, что переход кораблей был организован без ее разрешения. Украина заявляет, что уведомила о проходе. В итоге 24 офицера и матроса катеров и буксира были задержаны, 15 из них уже арестованы. Украина расценила произошедшее как акт агрессии и ввела военное положение сроком на 30 дней в районах, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем (де-юре с Молдавией),