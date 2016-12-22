Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Конфликт в Азовском море, 12:31
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Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Украинская авиация и армейская ПВО провели учения на побережье Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Украинские военнослужащие из состава зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отработали управление огнем в ходе отражения «авиационного удара противника» на малых и сверхмалых высотах. Были задействованы экипажи ЗСУ-23-4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23. Авиаудары условного противника имитировала армейская и штурмовая авиация ВСУ.
Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.
Обстановка в акватории Азовского моря обострилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три бронекатера и буксир ВМС Украины попытались пройти в Азовское море, но были обстреляны, а затем задержаны кораблями пограничной службы ФСБ России. Российская сторона мотивировала свои действия тем, что украинские корабли шли без предупреждения и разрешения. Украина ответила, что уведомила о проходе. По итогам инцидента корабли ВМС Украины были уведены в порт Керчи, а их экипажи арестованы на два месяца. Украина расценила это как агрессию, ввела военное положение на приграничных с Россией и Приднестровьем территориях, а также запретила въезд российским гражданам в возрасте от 16 до 60 лет. Киев требует отпустить свои корабли и военнослужащих и подал жалобу в Арбитражный трибунал по морскому праву по ситуации на Азовском море.