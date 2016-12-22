Военные ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Украинская армия провела учения на побережье Азовского моря, говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Военнослужащие оперативно-тактической группировки «Восток», ведущей боевые действия в Донбассе, отработали задачи по уничтожению вражеских десантных кораблей и защите побережья. Инженерные части выполнили минирование некоторых участков берега и морские подходы к ним.

Дивизион РСЗО «Ураган» условно обстрелял десантные корабли в море.

Украинская армия в октябре провела противодесантные учения на побережье Азовского моря. В них приняли участие соединения сухопутных сил, авиация и береговая охрана.

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники задержали российский траулер «Норд». В ответ российские военнослужащие стали останавливать суда, следующие в украинские порты в акватории Азовского моря, для проверки документов. В сентябре глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Киеве намерены пересмотреть все договоры с Россией, включая соглашение по Азовскому морю.

19 ноября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен в течение ближайшего времени принять «четко выраженные меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

