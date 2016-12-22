СМИ узнали о планах «Роскосмоса» создать на орбите Луны аналог ГЛОНАСС

Планы по освоению Луны предполагают развертывание спутников связи и навигационных аппаратов на окололунной орбите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект решения заседания «Роскосмоса» и совета по космосу РАН.

Предполагается, что спутники связи развернут на орбите с 2025 по 2030 годы. В 2036 году планируется приступить к установке навигационных спутников, которые будут необходимы для прокладывания маршрутов работающей на поверхности Луны техники.

В презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, полученной агентством, отмечается, что глобальная спутниковая навигационная система Луны должна также включать спутники на орбите Земли, которые будут транслировать земной навигационный сигнал.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что программа освоения Луны будет включать три этапа. Сначала будет создан базовый модуль окололунной станции, затем на Луну отправятся первые космонавты и появятся первые элементы полноценной базы. Третий этап будет включать создание единой системы пилотируемых средств освоения Луны.

При этом «Роскосмос» планирует отправить на Луну первых российских космонавтов в начале 2030-х годов. После 2035-го года на спутнике хотят провести высадку двухнедельной миссии. Ранее Рогозин также рассказал, что РОссия планирует построить на Луне долгосрочную базу, населенную роботами.