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СМИ узнали о планах «Роскосмоса» создать на орбите Луны аналог ГЛОНАСС
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СМИ узнали о планах «Роскосмоса» создать на орбите Луны аналог ГЛОНАСС
Общество, 05:19
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СМИ узнали о планах «Роскосмоса» создать на орбите Луны аналог ГЛОНАСС

Планы по освоению Луны предполагают развертывание спутников связи и навигационных аппаратов на окололунной орбите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект решения заседания «Роскосмоса» и совета по космосу РАН.

Предполагается, что спутники связи развернут на орбите с 2025 по 2030 годы. В 2036 году планируется приступить к установке навигационных спутников, которые будут необходимы для прокладывания маршрутов работающей на поверхности Луны техники.

В презентации генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, полученной агентством, отмечается, что глобальная спутниковая навигационная система Луны должна также включать спутники на орбите Земли, которые будут транслировать земной навигационный сигнал.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что программа освоения Луны будет включать три этапа. Сначала будет создан базовый модуль окололунной станции, затем на Луну отправятся первые космонавты и появятся первые элементы полноценной базы. Третий этап будет включать создание единой системы пилотируемых средств освоения Луны.

При этом «Роскосмос» планирует отправить на Луну первых российских космонавтов в начале 2030-х годов. После 2035-го года на спутнике хотят провести высадку двухнедельной миссии. Ранее Рогозин также рассказал, что РОссия планирует построить на Луне долгосрочную базу, населенную роботами.

Теги: «Роскосмос» , Луна
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