«Коммерсантъ» узнал о новых приоритетах России в космосе

Среди них — повышение конкурентоспособности отечественных космических продуктов и услуг, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну

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Газета «Коммерсантъ» ознакомилась с проектом «Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу». Несколько источников в госкорпорации и аппарате правительства рассказали газете, что документ разработан «Роскосмосом» по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в июле 2018 года.

Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года, отмечают собеседники издания.

В документе, в частности, предлагается расширить приоритеты госполитики в космической области. Важнейшим вопросом помимо гарантированного доступа страны в космос со своей территории предлагается считать повышение конкурентоспособности отечественных космических продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

Помимо этого в число приоритетов вошло развитие государственно-частного партнерства, а также совершенствование взаимодействия с институтами развития и субъектами малого и среднего предпринимательства и выполнение международных обязательств. Кроме того, прежний приоритет на подготовку пилотируемых полетов к «планетам и другим телам Солнечной системы» теперь касается окололунного пространства и Луны, а затем и других объектах в космосе.

Особо выделены создание перспективных средств выведения, развертывание орбитальных группировок космических аппаратов различного назначения, а также исследования Луны, эффективное использование МКС и создание корабля нового поколения для пилотируемых пусков к 2030 году на Луну.

Еще одним приоритетом, согласно документу, станет развитие международного сотрудничества, в частности «в интересах компенсации негативных последствий санкционных ограничений» с крупнейшими развивающимися космическими державами. Среди них названы Китай и Индия.

На данный момент, по данным «Коммерсанта», проект согласован со всеми департаментами и руководством «Роскосмоса». В ближайшее время документ рассмотрят в правительстве и в случае отсутствия замечаний утвердят новую редакцию стратегии. В «Роскосмосе» от комментариев отказались, добавляет газета.