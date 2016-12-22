«Роскосмос» назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Россия планирует отправить на Луну 14-дневную миссию после 2030 года. До этого планируются полеты к Луне в автоматическом и пилотируемом режиме, следует из презентации лунной программы

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Произвести высадку российских космонавтов на Луне «Роскосмос» рассчитывает в начале 2030-х годов, а после 2035-го на спутнике Земли должна быть проведена высадка 14-дневной миссии.

Об этом со ссылкой на презентацию дорожной карты Российской лунной программы, подготовленной РКК «Энергия» к 20-летию Международной космической станции (МКС), сообщает «Интерфакс».

Согласно дорожной карте, представленной генеральным конструктором РКК «Энергия» Евгением Микриным, для реализации 14-дневной миссии может быть задействована окололунная станция, концепция которой разработана в России.

Строительство станции, по словам Микрина, начнется между 2030 и 2035 годами. Планируется, что до этого времени российские космонавты совершат облет Луны, проведут беспилотное и пилотируемое прилунение, а также высадятся на ее поверхность. До конца 2020-х годов РКК «Энергия» планирует провести высадку лунного модуля в беспилотном варианте, уточнил Микрин.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения с помощью роботов-аватаров.

В сентябре стало известно, что Россия не будет участвовать в проекте по созданию окололунной научной станции вместе с США на условиях, которые выдвигает американская сторона, и займется разработкой собственного проекта космического научного модуля.

По данным «РИА Новости», одним из принципиальных расхождений между Москвой и Вашингтоном стал отказ США оборудовать отсек для выхода в открытый космос таким образом, чтобы он подходил не только под американские, но и под российские скафандры. NASA считает, что для Луны лучше подходит американский, а держать скафандры двух видов на станции смысла нет.

Однако США по-прежнему заинтересованы в том, чтобы Россия создала транспортную систему для полетов к Луне и систему пилотируемой посадки на поверхность с окололунной станции. Такое заявление сделал заместитель главы NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер. «Возможно, российский космический корабль будет доставлять экипажи к Gateway (проект американской окололунной станции. — РБК)», — сказал он. Герстенмайер также допустил, что Россия могла бы создавать орбитальные модули и аппараты для посадки на Луну.