В «Роскосмосе» назвали три этапа освоения Луны

«Дорожная карта» освоения Луны состоит из трех этапов, рассчитанных до 2040 года. Такие планы были оглашены на заседании Совета Российской академии наук по космосу

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На заседании РАН, которое посетил Дмитрий Рогозин, были названы планы ведомства по освоению Луны, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». «Дорожную карту» огласил исполняющий обязанности генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Николай Севастьянов.

По его словам, до 2040 года запланировано три этапа реализации программы освоения Луны. На первом будет создан базовый модуль окололунной станции, а сам спутник Земли будет исследоваться при помощи автоматических станций.

Второй этап займет десять лет, до 2035 года. В этот период на Луну должны отправиться первые космонавты. Помимо этого там будут созданы первые элементы полноценной базы, которые достроят к 2040 году. На третьем этапе будет также создана единая система пилотируемых средств освоения Луны.

О деталях лунной программы рассказали и представители РАН. Так, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый заявил о том, что осваивать спутник будут тяжелые луноходы, а построить там предполагается космические обсерватории, сообщает агентство «РИА Новости».

«В перспективе — создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него — водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера «кирпичиков» и строительство из них убежищ от радиации», — предсказал будущее программы Зеленый.

Ранее глава «Роскосмоса» признал, что создать научную базу на Луне Россия в одиночку не сможет из-за нехватки ресурсов. Объясняется это тем, что при создании фундамента придется раскапывать радиоактивный лунный грунт.