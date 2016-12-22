«Метинвест» изучит способы отправки грузов в обход Керченского пролива

Украинский горно-металлургический холдинг «Метинвест» рассмотрит возможность перенаправлять продукцию через порты Черного моря, если будут возникать сложности с доставкой грузов через Керченский пролив. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В случае возникновения задержек при прохождении пролива, у группы есть возможность перенаправить логистические потоки в черноморские порты», — сказали в пресс-службе.

​В компании добавили, что понесут лополнительные затраты из-за оплаты услуг железной дороги, но сэкономят на плате за перевозку грузов в связи с укрупнением судовых партий. В «Метинвесте» рассказали, что два судна с грузами для стран Евросоюза прошли через Керченский пролив 26 и 27 ноября.

25 ноября российские пограничники задержали в Азовском море три корабля ВМС Украины, применив при этом огнестрельное оружие. В ФСБ отметили, что украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения, игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры. Суд в Крыму арестовал 24 украинских военнослужащих, а также двух находившихся на борту сотрудников СБУ. После инцидента власти Украины ввели военное положение в нескольких регионах страны.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия заблокировала 35 украинским судам вход и выход в украинские порты Азовского моря. Однако в Росморречфлоте опровергли существование ограничений на проход судов по Керчь-Еникальскому каналу и отметили, что стоянка множества судов у канала является нормальным явлением, вызванным погодными условиями.