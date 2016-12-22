Макфол рассказал о процедуре согласования и отмены встреч президента США

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал очень необычной отмену встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина через Twitter. Об этом он рассказал в эфире телеканала MSNBC.

«Я раньше организовывал подобные встречи, когда работал в Белом доме. Это очень необычно, что ее отменили через Twitter», — сказал он.

Макфол отметил, что обычно Белый дом и Кремль вместе работают над повесткой и временем встречи. Если же она отменяется, то этот вопрос координируют обе стороны. Он добавил, что так происходило однажды, когда он работал в администрации президента Барака Обамы.

По словам Макфола, раньше Трамп открыто не критиковал Путина за атаку на украинских военных моряков. Макфол отметил, что американский лидер заявил об отмене встречи спустя несколько минут после появления новостей о бывшем адвокате Трампа Майкла Коэна, который признался в суде, что дал ложные показания на слушаниях в конгрессе по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. При этом президент США написал об этом в своем аккаунте в Twitter. Трамп объяснил свое решение тем, что Россия не вернула Украине задержанных у Керченского пролива моряков и корабли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет официальной информации об отмене встречи Путина и Трампа. Песков добавил, что если встреча действительно отменена, то у Путина появится время на несколько других полезных встреч.