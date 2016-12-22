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Мединский назвал Маяковского первым рэпером
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Общество, 13:50
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Мединский назвал Маяковского первым рэпером

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что первым рэпером был российский поэт Владимир Маяковский. Об этом он рассказал на заседании клуба «Валдай», сообщает «Интерфакс».

По словам Мединского, его «давно нервирует» увлечение молодежи рэпом, после общения со своим сыном и прослушивания треков у него «начинается сразу ощущение, что скоро мы будем говорить, что рэп — это русское искусство».

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Он подчеркнул, что хотя рэп зародился «где-то там в Америке», развитие направление получило в России. «Я рассказал сыну, что первый рэпер — это Маяковский. Вот он теперь классу это все пересказал — и они читают, согласились», — заметил министр.

Владимир Маяковский умер в 1930 году, прожив 36 лет. Поэт писал стихотворения в футуристическом стиле, используя авторский прием «лесенку».

Теги: Владимир Мединский , Минкультуры , Владимир Маяковский
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