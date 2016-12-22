СМИ узнали о планах Константинополя распустить предстоятелей РПЦ в Европе

Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию русских православных церквей в странах Западной Европы. Об этом сообщает издание Orthodoxie со ссылкой на информированные источники.

Как уточняет Orthodoxie, данное решение было принято на собрании священного синода в Фанаре. По словам источников, Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе, отменив томос 1999 года.

Православные приходы были во Франции, Бельгии, Великобритании, Германии и других городах Западной Европы. Они были созданы эмигрантами, которые бежали из России после Гражданской войны.

В 1971 году Константинопольский патриархат преобразовал приходы бывшего русского Западноевропейского экзархата в Русскую православную архиепископию Западной Европы.

Святейший патриарх Константинопольский Варфоломей 19 июня 1999 года подчинил воссозданный экзархат Константинопольскому патриаршему престолу, издав «Патриарший и синодальный томос о восстановлении патриаршего экзархата в Западной Европе».

Ранее РПЦ разорвала отношения с Константинополем и признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Причиной этому послужило решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви. До этого только на Украине действовала лишь одна из канонических православных церквей — Украинская православная церковь Московского патриархата​.

