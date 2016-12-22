ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,05 66,02 EUR Нал. 76,83 74,83 USD Бирж. 67,11 +0,00 EUR Бирж. 75,72 -0,27 USD ЦБ. 66,78 +0,27 EUR ЦБ. 75,62 +0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3879,70 +55,60 IMOEX 2338,71 +1,31% RTSI 1098,59 +1,33% Brent 61,14 +0,61% DJIA 24750,39 +0,45% Nasdaq 7083,14 +0,02%
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Лента новостей
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» 00:41, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 00:17, РБК и Toyo «Адмиралтейские верфи» назвали предварительную версию пожара на ледоколе 00:11, Общество РФПИ и арабский фонд станут совладельцами World Class 00:01, Бизнес Голикова рассказала о планах вернуть в аспирантуру защиты диссертаций 00:00, Политика Глава Русской фитнес группы — РБК: «Люди экономят на всем» 00:00, Бизнес Первый образец транспортника Ил-112В передали на летные испытания 27 ноя, 23:53, Политика Гид по полезным знакомствам для бизнеса: где, как и когда 27 ноя, 23:50, РБК и Открытие Гендиректор Condé Nast покинет издательский дом 27 ноя, 23:50, Общество Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Путина 27 ноя, 23:48, Политика ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд 27 ноя, 23:44, Бизнес СМИ узнали о переданном Трампу новом предложении Ким Чен Ына 27 ноя, 23:37, Политика В «Рокетбанке» объяснили завершение обслуживания счетов клиентов 27 ноя, 23:27, Бизнес Адвокат заявил о намерении добиться смягчения условий содержания Бутиной 27 ноя, 23:16, Общество ЦСКА потерпел третье подряд поражение в групповом этапе Лиги чемпионов 27 ноя, 23:11, Спорт После конфликта в Азовском море на Украину не пустили 80 россиян 27 ноя, 23:07, Политика Минэкономразвития назначило нового директора Кадастровой палаты 27 ноя, 22:49, Политика Кремль ответил на сообщение Порошенко о безуспешном звонке Путину 27 ноя, 22:40, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 27 ноя, 22:29, РБК, Jardin и Greenfield Умер создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» 27 ноя, 22:07, Общество Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией 27 ноя, 21:59, Политика «Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на ледоколе в Петербурге 27 ноя, 21:52, Общество Порошенко рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным 27 ноя, 21:51, Политика Козак заявил о стремлении сохранить независимых нефтетрейдеров 27 ноя, 21:37, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 27 ноя, 21:31, РБК и Huawei Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной 27 ноя, 21:29, Финансы При пожаре на строящемся ледоколе в Петербурге пострадали два человека 27 ноя, 21:20, Общество В конгрессе США пригрозили России санкциями из-за задержания украинцев 27 ноя, 21:01, Политика
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Общество, 00:41
0
Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» сняли на видео
Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В сети появилась видеозапись пожара на строящемся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Кадры опубликовала телекомпания НТВ.

Видео: НТВ

По первоначальной информации МЧС, возгорания произошли на на третьей и четвертой палубах. Первые подразделения пожарных прибыли к месту вызова в 19:08. При этом площадь пожара составила 300 кв. м.

В ликвидации последствий пожара участвовали 110 человек и 24 единицы техники.

В пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу заявляли РБК о двух пострадавших при пожаре на ледоколе, один из них отказался от госпитализации.

Позже пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» в беседе с РБК назвал предварительную версию причины пожара: возгорание в котельном отделении ледокола произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками подрядной организации, которые работали там.

«В настоящий момент пожар потушен. Площадь возгорания составила не более 100 кв. м. Один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия», — сообщил РБК пресс-секретарь.

Заказ на строительство ледокола поступил в 2011 году, его сооружение началось в октябре 2012 года. По первоначальным планам, спуск на воду планировался в летом 2014 года, а завершение строительства в конце 2015 года. Однако эти сроки несколько раз переносились. По словам замглавы Минтранса Виктора Олерского, судно должно быть сдано в конце 2018 года, в 2019 году ему предстоли ледовые испытания.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Пожар , ледокол , видеозапись
Главное
Белый дом анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Путина Политика
Материалы по теме
«Адмиралтейские верфи» назвали предварительную версию пожара на ледоколе Общество
«Адмиралтейские верфи» прокомментировали пожар на ледоколе в Петербурге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter