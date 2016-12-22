Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин» сняли на видео

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В сети появилась видеозапись пожара на строящемся на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин». Кадры опубликовала телекомпания НТВ.

Видео: НТВ

По первоначальной информации МЧС, возгорания произошли на на третьей и четвертой палубах. Первые подразделения пожарных прибыли к месту вызова в 19:08. При этом площадь пожара составила 300 кв. м.



В ликвидации последствий пожара участвовали 110 человек и 24 единицы техники.

В пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу заявляли РБК о двух пострадавших при пожаре на ледоколе, один из них отказался от госпитализации.

Позже пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» в беседе с РБК назвал предварительную версию причины пожара: возгорание в котельном отделении ледокола произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками подрядной организации, которые работали там.

«В настоящий момент пожар потушен. Площадь возгорания составила не более 100 кв. м. Один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу. На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия», — сообщил РБК пресс-секретарь.

Заказ на строительство ледокола поступил в 2011 году, его сооружение началось в октябре 2012 года. По первоначальным планам, спуск на воду планировался в летом 2014 года, а завершение строительства в конце 2015 года. Однако эти сроки несколько раз переносились. По словам замглавы Минтранса Виктора Олерского, судно должно быть сдано в конце 2018 года, в 2019 году ему предстоли ледовые испытания.

