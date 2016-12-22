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Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»
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Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»
Конфликт в Азовском море, 19:54
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Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»

Суд в Симферополе назначил два месяца ареста украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера «Бердянск», который задержали 25 ноября при нарушении государственной границы России в Керченском проливе, пишет «РИА Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января», — постановил судья. Во время заседания Мокряк уточнил, что является лейтенантом и командиром «Бердянска».

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Ранее также на два месяца арестовали офицера Сергея Попова и моряков Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулибу и Владислава Костышина.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Таким образом, суд отправил под арест 12 из 24 задержанных украинских военных. Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В ФСБ сообщили, что катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» были обстреляны и задержаны при попытке нарушить границу.

В ВМС Украины заявляли, что предупреждали российскую сторону о проходе кораблей через пролив. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, власти Украины решили ввести в стране военное положение. В Кремле инцидент назвали вторжением в российские воды.

Теги: Симферополь , военные , арест
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