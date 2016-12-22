Суд арестовал командира задержанного в Азовском море катера «Бердянск»

Суд в Симферополе назначил два месяца ареста украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера «Бердянск», который задержали 25 ноября при нарушении государственной границы России в Керченском проливе, пишет «РИА Новости».

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января», — постановил судья. Во время заседания Мокряк уточнил, что является лейтенантом и командиром «Бердянска».

Ранее также на два месяца арестовали офицера Сергея Попова и моряков Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Владимира Варымеза, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Чулибу и Владислава Костышина.

Таким образом, суд отправил под арест 12 из 24 задержанных украинских военных. Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. В ФСБ сообщили, что катера «Бердянск» и «Никополь» вместе с буксиром «Яны Капу» были обстреляны и задержаны при попытке нарушить границу.

В ВМС Украины заявляли, что предупреждали российскую сторону о проходе кораблей через пролив. Киев расценил произошедшее как акт агрессии, власти Украины решили ввести в стране военное положение. В Кремле инцидент назвали вторжением в российские воды.