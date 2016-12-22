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СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать на Украине военную базу
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СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать на Украине военную базу
Политика, 08:29
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СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать на Украине военную базу

Украинские власти пытаются убедить Вашингтон в необходимости создания на своей территории американской военной базы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника в украинских правящих кругах.

По данным собеседников издания, Киев, взявший курс на сближение с Западом, заинтересован в появлении американской военной базы. В данном вопросе украинские власти ориентируются, прежде всего, на опыт других европейских стран, которые также озаботились «угрозой со стороны России». В частности, речь идет о Польше, которая в настоящий момент ведет активные переговоры с США по данному вопросу.

«Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — отметил один из источников.

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Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил «Известиям» данную информацию. Он подчеркнул, что данная тема действительно обсуждается с американской стороной, однако пока только на политическом уровне. «Если о юридическом [уровне], то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — добавил он.

По мнению парламентария, военная база США может располагаться вблизи Крымского полуострова или восточной части Украины, где могут возникать «угрозы военного характера».

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Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать Киеву «полную поддержку, включая военную», для «защиты суверенитета Украины от российской агрессии».

Отношения Киева и Москвы обострились из-за конфликта в Азовском море, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины без предупреждения пересекли госграницу России и вошли в ее черноморскую акваторию. На требования пограничников остановиться корабли не реагировали, в связи с чем по ним был открыт огонь. Несколько украинских моряков получили ранения, а корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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После этого Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории ряда областей Украины, который одобрила Верховная рада. Оно будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.
 

Теги: Украина , Вашингтон , военная база , создание , территория
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