СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать на Украине военную базу

Украинские власти пытаются убедить Вашингтон в необходимости создания на своей территории американской военной базы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника в украинских правящих кругах.

По данным собеседников издания, Киев, взявший курс на сближение с Западом, заинтересован в появлении американской военной базы. В данном вопросе украинские власти ориентируются, прежде всего, на опыт других европейских стран, которые также озаботились «угрозой со стороны России». В частности, речь идет о Польше, которая в настоящий момент ведет активные переговоры с США по данному вопросу.

«Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — отметил один из источников.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил «Известиям» данную информацию. Он подчеркнул, что данная тема действительно обсуждается с американской стороной, однако пока только на политическом уровне. «Если о юридическом [уровне], то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — добавил он.

По мнению парламентария, военная база США может располагаться вблизи Крымского полуострова или восточной части Украины, где могут возникать «угрозы военного характера».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать Киеву «полную поддержку, включая военную», для «защиты суверенитета Украины от российской агрессии».

Отношения Киева и Москвы обострились из-за конфликта в Азовском море, когда 25 ноября три корабля ВМС Украины без предупреждения пересекли госграницу России и вошли в ее черноморскую акваторию. На требования пограничников остановиться корабли не реагировали, в связи с чем по ним был открыт огонь. Несколько украинских моряков получили ранения, а корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи.

После этого Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории ряда областей Украины, который одобрила Верховная рада. Оно будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

